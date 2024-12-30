外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大跌0.88%，報163.11元
鉅亨網新聞中心 2024-12-30 23:10
截至台北時間30日23:10，歐元/日元下跌1.45點跌幅達0.88%，暫報163.11點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+3.92%
- 近 1 週：+0.88%
- 近 3 月：+3.67%
- 近 6 月：-4.49%
- 今年以來：+5.80%
歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/日元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性-0.27，本日下跌0.58%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.22，本日下跌0.59%
- 美元/加幣相關性-0.18，本日下跌0.04%
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