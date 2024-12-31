絢爛過後 美股2025漲勢或回歸平淡 標普500指數料升10%

鉅亨網許家華 綜合外電 2024-12-31 07:30

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2024 年，美股表現亮眼，華爾街分析師預期 2025 年，標普 500 指數將持續穩健上升，但各大金融機構的預測差異較大。整體而言，儘管美股在過去兩年實現了兩位數的升幅，未來的上漲動能可能會變得較為溫和。

華爾街分析師普遍預期，到 2025 年底，標普 500 指數可望達到約 6,679 點，較目前水準上升約 10%。這項預期與標普 500 指數自 1957 年創立以來的歷史平均年報酬率 10.23% 相符。

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其中，高盛的預測較為保守，僅 6,500 點，意味著價格升幅加上股利的回報為 9%。相較之下，德意志銀行和 Yardeni Research 則持較樂觀的態度，目標為 7,000 點，預期漲幅達 17%。在受訪的機構中，有三分之二預計標普 500 指數將上升 10%，不過許多機構也提醒投資人注意市場可能出現的大幅波動。

2024 年，標普 500 指數的表現遠超預期，最終收市位比 2023 年底的 5132 點高出逾 15%，且連續第二年實現超過 20% 的升幅，為上世紀 90 年代以來首次。

這一強勁表現的背後，多個關鍵因素支撐了對 2025 年美股的樂觀預期。預計 2025 年企業獲利將成長 11%，2026 年將成長 7%，而營收成長率預估為 5%，與名目 GDP 的預期相符。經濟學家也預測實際 GDP 將成長 2.5%，通膨將降至 2.4%，為市場擴張創造了有利環境。

儘管前景樂觀，市場動態預計將會改變。分析師認為，市場將從大型科技股主導轉向更廣泛的市場。財務狀況的改善和潛在的監管放鬆可能會推動併購活動的增加，為股價提供額外支撐。此外，市場也受惠於強勁的周期性成長和較高的風險偏好，尤其是在失業率維持在 4% 左右的情況下。

然而，估值問題仍需關注。標普 500 指數的本益比在過去兩年中成長了 25%，目前達到了 21.7 倍，這表明持續的獲利成長對於維持市場升幅至關重要。