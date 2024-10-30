鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司(RDDT-US)EPS預估上修至-4元，預估目標價為84.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 16:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Reddit公司(RDDT-US)做出2024年EPS預估：中位數由-4.08元上修至-4元，其中最高估值-2.75元，最低估值-8.37元，預估目標價為84.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-2.75(-2.75)
|1.07
|1.7
|2.23
|最低值
|-8.37(-8.37)
|-0.2
|0.19
|1.62
|平均值
|-4.62(-4.79)
|0.29
|0.94
|1.88
|中位數
|-4(-4.08)
|0.17
|0.92
|1.84
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|12.86億
|17.00億
|21.04億
|25.38億
|最低值
|11.86億
|14.33億
|17.03億
|22.06億
|平均值
|12.18億
|15.29億
|18.50億
|23.28億
|中位數
|12.02億
|15.04億
|18.08億
|22.83億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.36
|-0.78
|-0.97
|-0.56
|營業收入
|2.29億
|4.85億
|6.67億
|8.04億
詳細資訊請看美股內頁：
Reddit公司(RDDT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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