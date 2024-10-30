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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司(RDDT-US)EPS預估上修至-4元，預估目標價為84.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-30 16:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Reddit公司(RDDT-US)做出2024年EPS預估：中位數由-4.08元上修至-4元，其中最高估值-2.75元，最低估值-8.37元，預估目標價為84.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-2.75(-2.75)1.071.72.23
最低值-8.37(-8.37)-0.20.191.62
平均值-4.62(-4.79)0.290.941.88
中位數-4(-4.08)0.170.921.84

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值12.86億17.00億21.04億25.38億
最低值11.86億14.33億17.03億22.06億
平均值12.18億15.29億18.50億23.28億
中位數12.02億15.04億18.08億22.83億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.36-0.78-0.97-0.56
營業收入2.29億4.85億6.67億8.04億

詳細資訊請看美股內頁：
Reddit公司(RDDT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRDDT

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