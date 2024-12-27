元旦8時開放「搶幣」！文化幣加碼國中生領600點 16-22歲續領1200點

行政院副院長鄭麗君於昨（26）日出席「114 年文化禮金啟動記者會」時表示，文化幣將擴大發放，除包含原來 16-22 歲適用對象，每人發給 1,200 點文化幣外，更向下延伸至 13-15 歲青年，每人發給 600 點文化幣，並於明（114）年 1 月 1 日上午 8 時開放領取，在全國超過 1.8 萬個店家均可使用，除擁有消費加碼、點數放大的優惠外，並可捐贈。文化幣在今（113）年已累積創造約 13 億元消費額。



鄭麗君致詞時指出，賴清德總統相當重視文化禮金政策，他在去（112）年提出相關政見，並指示行政院力挺，因為文化幣不只是一份補助，它是一份邀請，更是一把交到青年手中的鑰匙，讓青年藉由這把鑰匙，開啟未知的藝文世界大門，邁向精彩多元的文化生活。在即將到來的新年度，文化幣將擴大發放至 13-15 歲青少年，比照 16-22 歲青年，可使用文化幣觀看國片、購書、欣賞表演及音樂會等，擁有自主選擇的文化體驗。



鄭副院長進一步說，早在 106 年召開第一次全國文化會議時，即提出類似概念的「文化卡」，可惜當年礙於預算而未能推動。感謝文化部歷任部長及同仁持續努力，成功開辦文化禮金與文化幣，從原先 18-21 歲加碼至 16-22 歲；明年將延伸至 13-15 歲，希望讓青少年朋友按照個人興趣，以文化幣自主選擇，享受精彩的藝文生活，把藝術文化從學校教育轉化為一種生活方式，讓大家養成藝文體驗的習慣。



最後，鄭副院長提到，文化幣除了擁有消費加碼、點數放大的優惠外，還有接受捐贈的功能，歡迎企業界和所有支持臺灣文化發展，以及支持故鄉或母校的民眾捐贈，而她也將帶頭捐贈予國中母校，希望鼓勵民眾共同響應。鄭副院長說，文化幣將在明年 1 月 1 日上午 8 時開放領取，在全國各地均可使用，青年如與親友外出旅遊，也可以異地使用，體驗臺灣多元的在地文化，她同時預祝青年們在新的一年擁有更豐富的文化生活，展開專屬自己的藝文冒險。