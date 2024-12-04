4成企業向「外」徵才！住宿餐飲業最積極 應徵最多來自這3國

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-04 11:27

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104 人力銀行數據顯示，4 成的徵才企業歡迎外國專業人才，政府鼓勵外籍人才在台就業，外籍人才透過 104 人力銀行找工作人數已超過 1.5 萬人，年成長 9%，馬來西亞籍最多占 23%、越南 14%、印尼 13%。徵才企業歡迎外國人才、工作機會最多的前 3 大產業為：住宿 / 餐飲服務業、批發 / 零售 / 傳直銷業、電子資訊 / 軟體 / 半導體相關產業。

為解決企業缺工，勞動部今年八月取消畢業僑外生留台工作評點制申請人數上限，只要評點分數累計達 70 點以上，企業即可不受最低薪資 47,971 元要求，依評點制聘用畢業僑外生，此外進一步放寬僑外生可從事旅宿業中階技術工作，也讓大缺工的住宿 / 餐飲業有更多徵才來源。

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104 人力銀行數據顯示，2024 年第三季，徵才企業歡迎外國專業人才、工作機會最多的前三大產業為：住宿 / 餐飲服務業每月平均有 7.7 萬個工作機會、批發 / 零售 / 傳直銷業 4.1 萬個、電子資訊 / 軟體 / 半導體相關產業 2.7 萬個。

2024 年第三季，平均每月釋出 26.5 萬個工作機會，年增 10%；共計 1.5 萬名外籍人才透過 104 人力銀行求職，年增 9%，近六成為 30 歲以下年輕人才，逾 8 成具大學以上學歷，年輕的外籍專業人才成為企業人力新資本。

至於外籍人才應徵職類，以選擇客服 / 門市 / 貿易類最多、占 18%，行銷 / 企劃 / 專案管理類居次、占 11%，研發類排行第三、占 9%。