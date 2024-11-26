新兵報到！三商餐飲掛牌上市漲逾1成 年底前推麵類新品牌

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-26 10:12

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連鎖餐飲業者三商餐飲 (7705-TW) 今 (26) 日以承銷價 70.88 元正式上市掛牌上市，早盤衝上 85 元後，隨即拉回至 79 元附近震盪，漲幅逾 10%，三商餐飲表示，中央廚房三廠已正式投產，並規劃在年底前推出麵類新品牌。

三商餐飲旗下有三商巧福、拿坡里披薩炸雞、福勝亭、三商鮮五丼、三商炸雞、虎記餃子等 11 個知名品牌，截至目前，全台共擁有 425 家直營門市。

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在面臨市場競爭日益激烈，且消費需求不斷變化的挑戰下，三商餐飲積極將中央廚房擴產，藉此提升自製率、擴大產品多樣性，並減少對外包生產的依賴，以降低進貨成本，並可與供應商大宗採購，建立議價優勢。

另一方面，三商餐飲啟動了雲端廚房品牌「三商餐飲 Cloud Kitchen」，推出了首個雲端品牌「咖意哩」，預計今年開設實體門市，專攻咖哩料理。