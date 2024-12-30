集保法人對帳系統升級 農曆年後服務時段延長

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-30 13:13

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為更進一步提升服務品質及升級自動化作業，集保結算所已規劃延長法人對帳系統的服務時段，由目前的上午 7 時至下午 6 時延長至凌晨 12 時，並於夜間延長時段全面採用 STP 直通式服務與自動化收檔模式，預計於 2025 農曆年後開紅盤日提供服務。

外資對我國股市參與持續提高，持有臺股市值已突破 4 成，集保結算所表示，法人對帳系統自 93 年推出以來，服務處理量屢創新高，現每年約有 600 萬筆國內機構法人及外資交易透過該系統完成對帳，每日辦理券項預撥交割作業更達到 99%，透過夜間延長時段，協助業者在交易後精準快速完成對帳。

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此外，於 2025 年底前，法人對帳系統預計再增加提供不同時段分批自動化預撥作業，協助將延長時段的法人對帳確認交易分批次辦理自動化預撥。此項升級除更進一步提升市場的交易後對帳與自動化作業效率外，亦為市場基礎設施提升更大的擴充彈性，為因應國際趨勢所需之交割週期變革預為準備。