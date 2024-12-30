2萬店家受衝擊！環境部調高2030年減碳目標5% 製造業及百貨業納入碳盤查

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-30 16:27

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環境部今 (30) 日召開「我國 2030 減碳新目標暨擴大碳盤查登錄預告」記者會，環境部長彭啟明宣布更新 2030 年目標較基準年（2005 年）減碳 28% 加減 2%，為 26% 到 30%；與原訂最大減量目標相比足足調高 5%，由 25% 更新為 30%。同時預告第三批應辦理盤查登錄溫室氣體排放量對象，擴大將製造業及用電需求高的百貨業也納入，預計新增盤查家數約 500 家企業，估計受衝擊店家約 2 萬間。

原先的 2030 年減碳目標為國發會與各部會於 2022 年 12 月公布，透過 12 項關鍵戰略的具體行動與措施，訂定 2030 年較 2005 年減碳 24% 加減 1 %，即 23% 至 25%，環境部於今日宣布調高為 加減 2 %。

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彭啓明表示，本次公布的 2030 年減碳新目標要較基準年 2005 年減量 28% 加減 2，經比對亞洲各國，以設定相同基準年 2005 年來計算 2030 年的目標，僅次於日本的減量 41%；若換算各國碳排峰值年減量計算下，我國 2007 年碳排峰值在 2030 年目標減量下，目標可減量 34-38%，接近韓國的 40%，僅次於日本的 46%。

為達成國家溫室氣體長期減量目標，依據氣候法第 10 條，訂定 5 年為一期之階段管制目標，內容包括國家階段管制目標、能源、製造、住商、運輸、農業、環境等部門階段管制目標及電力排放係數階段目標。延續第二期階段管制目標 110 年至 114 年，第三期階段管制目標自 115 年起至 119 年止。

依據最新的氣候法草案，更新後的國家階段管制目標為：2030 年溫室氣體淨排放量，應降為 2005 年溫室氣體淨排放量再減少 28±2% (198.980~188.225 MtCO2e)。

此外，六大產業部門階段管制目標分別是： (一) 能源部門：27.300 MtCO2e。 (二) 製造部門：117.377 MtCO2e。 (三) 住商部門：37.331 MtCO2e。 (四) 運輸部門：30.373 MtCO2e。 (五) 農業部門：5.226 MtCO2e。 (六) 環境部門：2.596 MtCO2e。