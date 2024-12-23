台股ETF受益人再創高 高股息ETF周增3.2萬人未失寵

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-23 15:51

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12 月美國那斯達克指數首次突破 2 萬點，但台股走勢相對疲弱，一度跌破半年線，所幸今 (23) 日止跌回升。觀察這段期間，投資人發揮越跌越買精神，逢低加碼台股 ETF，受益人數不減反增，根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股 ETF 受益人數 1025.8 萬人，周增 3.8 萬人，再度創下歷史新高，其中台股高股息 ETF 受益人數周增 3.2 萬人，今年以來增 346.8 萬人，增幅達 9 成。

中國信託投信表示，今年以來台股 ETF 受益人數成長 418.7 萬人，增幅 69%，其中台股高股息 ETF 受益人數合計 722.5 萬人，占整體台股 ETF 受益人數逾 7 成。

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高股息 ETF 上周績效表現差強人意，但受益人數依舊創下歷史新高，顯見高股息 ETF 並未因為吹起「降息風」而失寵，不過，也有越來越多投資人青睞大盤市值型 ETF，受益人數持續上升。

中國信託投信基金經理人張圭慧說，近期高股息 ETF 配息減少，主因台股進入除息淡季，且 11 月走勢較為震盪，導致高股息收益分配政策較為保守。

不過，根據世界半導體貿易統計協會表示，全球半導體市場 2025 年預計達到 6971 億美元，年成長 11.2%，其中 IC 銷售額預估年增 12.3%，邏輯晶片預估年增 16.8%，記憶體預估年增 13.4%，顯示 AI 相關投資依舊熱絡，可望帶動 GPU 邏輯晶片、記憶體需求擴大，以科技為主要成分股的高股息 ETF 仍然受惠，若成分股表現回升，高股息 ETF 配息也有望重返正常水準。