台灣大助力Web3虛擬市場發展 支持數位部建置「數位皮夾」
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-13 19:09
台灣大 (3045-TW) 新科技事業發展副總韓昆舉參與台北區塊鏈週，並受邀出席「地方政府與企業攜手，引領公民融入 Web3 生態系」座談，與多位專家探討區塊鏈生態的發展契機。台灣大利用千萬用戶基礎及資源，助力虛擬市場發展，也支持數位部建置「數位皮夾」。
韓昆舉表示，全球已有超過百萬人有投資虛擬貨幣經驗，台灣民眾對 Web3 的關注持續升溫，虛擬資產交易所成為使用最頻繁的 Web3 服務。近期，監管機構實施的虛擬資產交易所登記制度，為市場帶來更清晰的規範架構，促使產業邁向更透明安全方向發展。
韓昆舉進一步指出，法規的靈活調適對於平衡創新與合規十分重要，以保護消費者為前提，透過漸進式調適，市場將能更有效應對技術變革，並釋放產業潛力。隨著法規逐步落實，虛擬資產市場有望全面融入傳統金融體系，推動金融與科技的深度融合。
談到 Web3 未來發展，韓昆舉則肯定數位部近期推動的數位皮夾 (DIW) 建置計畫，將為台灣數位經濟帶來關鍵性改變。
韓昆舉提到，數位皮夾將讓每位公民擁有專屬私鑰，自行掌控身分證件及相關數據，掌控簽章的範圍與方式，並可應用於智能合約、實體資產代幣化 (RWA) 等鏈上互動場景，不僅是 Web3 應用的技術基石，更推進台灣民眾與 Web 3 領域的接軌。
台灣大也持續發展金融科技創新，看好 Web3 賦能、信任、加密、安全、可程式化等價值，並利用千萬用戶基礎，以及集團在 Web3 領域的豐富經驗產生綜效，助力虛擬資產市場的發展。
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