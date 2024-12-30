韓國超速度鞏固地位 打造全球最大半導體園區

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-30 09:30

‌



韓國政府比預期提前三個月批准龍仁半導體科學園區，將大幅縮短建設時間，該園區可望成為為全球最大的半導體中心，強化韓國在全球半導體產業中的地位。

據悉，龍仁半導體國家產業園區佔地 7.28 平方公里，相當於 1020 個足球場，規模之大是摩​​納哥的 3.6 倍。

‌



園區內將興建 6 家主要半導體工廠及 3 家發電站，同時容納 60 家專門生產半導體工廠所需材料、零件、設備的中小企業，而第一家半導體工廠將於 2030 年開始運營，為韓國半導體產業帶來新的成長動力。

根據規畫，龍仁園區完工後，將吸引高達 300 兆韓元的私人投資，創造 160 萬個就業機會，創造 700 兆韓元產值。

韓媒報導，將微電子製造商如三星和 SK 海力士及其供應商聚集在龍仁半導體集群中，是韓國政府的戰略佈局，這將促進晶片製造商與供應商之間的緊密合作，可望加快新製程技術的開發。