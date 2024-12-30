韓國超速度鞏固地位 打造全球最大半導體園區
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-30 09:30
韓國政府比預期提前三個月批准龍仁半導體科學園區，將大幅縮短建設時間，該園區可望成為為全球最大的半導體中心，強化韓國在全球半導體產業中的地位。
據悉，龍仁半導體國家產業園區佔地 7.28 平方公里，相當於 1020 個足球場，規模之大是摩納哥的 3.6 倍。
園區內將興建 6 家主要半導體工廠及 3 家發電站，同時容納 60 家專門生產半導體工廠所需材料、零件、設備的中小企業，而第一家半導體工廠將於 2030 年開始運營，為韓國半導體產業帶來新的成長動力。
韓媒報導，將微電子製造商如三星和 SK 海力士及其供應商聚集在龍仁半導體集群中，是韓國政府的戰略佈局，這將促進晶片製造商與供應商之間的緊密合作，可望加快新製程技術的開發。
韓國政府批准龍仁半導體科學園區計劃，從選址到指定園區的時間只花了 1 年 9 個月，原定於 2029 年開始的龍仁園區建設將提前至 2026 年 12 月啟動，顯示了韓國政府對半導體產業發展的堅定決心，也為韓國在全球半導體產業中的地位提供了強力支撐。
- 2025這樣投資AI最穩健!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 歐洲半導體巨頭為何紛紛加碼「中國製造」？
- 現代汽車解散半導體戰略室 傳將委託三星代工自駕晶片
- 劉揚偉：夏普明年3月底前淡出零組件事業 半導體業務洽談合適買家
- SK海力士追擊三星NAND地位 今年市占率可望突破20%
下一篇