下台倒數3周！美媒：自上任第一天 拜登衰老證據就被親信與幕僚極力遮掩

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-30 13:50

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美國總統拜登離開白宮倒數 3 周，但他的年齡和認知狀況仍引起不少討論，《紐約時報》和《華爾街日報》本月中更接連刊登兩篇爆料性文章稱稱拜登自上任第一天起就向外界隱瞞精神衰退、認知能力下降的問題，身旁的工作人員更採取一切措施來避免這個問題向外界曝光，並在拜登出現健康問題後迅速調整行程安排。

就在幾個月前，《MSNBC》主持人還將拜登稱為「有史以來分析能力最好的總統」， 白宮方面也聲稱「拜登一如既往地保持敏銳」，但隨著拜登即將下台，一向堅定支持民主黨的兩家左派媒體果斷選擇「背叛」，對拜登開始進行「秋後算帳」。

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《華爾街日報》在 12 月 19 日報導指出，拜登一位助手表示，拜登的日程分為「好日子」和「壞日子」，前者就是拜登身體、精神狀況不錯，能夠工作， 若碰上「壞日子」，相關日程就需要延後，另有白宮工作人員承認，拜登在每天下午 4 點以後難以正常工作，今年 7 月宣佈退選後，他更是取消晚上 8 點以後的大部分活動。.

當拜登與部會官員會面時，後者被要求盡可能簡明扼要地彙報情況。最近兩年，拜登甚至與他最信任的幾位高官如財長葉倫和防長奧斯丁都鮮少見面。

報導還指出，第一夫人吉爾 · 拜登經常會阻止丈夫在記者會上單獨發言太長時間，她擔心拜登應付不了記者，更諷刺的則是，外界越是讚揚吉爾的表現，拜登就越感到難堪。

左翼媒體突然主動爆料拜登的健康問題，打了拜登一個措手不及，專家認為，拜登反制手段仍然存在。換句話說，拜登能不能全身而退，一切都得看他手中的特赦權能否發揮應有的作用。拜登此前赦免自己的兒子。 多名民主黨議員近來又呼籲拜登「先發制人」地動用赦免權，保護調查 1 月 6 日國會暴動事件中扮演主要角色的國會議員，其中包括加州眾議員裴洛西、懷俄明州眾議員利茲 · 錢尼及加州參議員謝安達。

民主黨大老桑德斯擔心，川普上台後會對這些人進行政治報復。

事實上，川普在 12 月 8 日《國家廣播公司》(NBC) 節目「會見新聞界」(Meet the Press) 上聲稱，他認為 1 月 6 日事件調查委員會的成員「應該入獄」。

今年 10 月 20 日，川普也告訴《福斯電視台》說：「我們國家裡有很多壞人，比如謝安達和其他一些人。在我看來他們就是內部的敵人。裴洛西也是內部敵人，她在 1 月 6 日事件中撒謊了，她本應保護國會大廈。」

川普在上月底提名的聯邦調查局 (FBI) 局長 Kash Patel 也為了展現忠誠，很快地起草一份「敵人名單」，其中就包括川普針對 1 月 6 日事件點名的那些人。