彰銀統籌誠美材33億元聯貸案簽約 超額認購逾1.76倍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-10 15:12

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彰化銀行 (2801-TW) 統籌主辦誠美材料科技 (4960-TW）三年期新台幣 33 億元聯貸案順利募集完成，於今 (10) 日舉行簽約儀式，由彰化銀行董事長胡光華代表聯貸銀行團與誠美材董事長宋妍儀簽訂聯合授信合約。

本次聯貸案資金用途係為償還既有金融機構借款暨充實中期營運週轉金，由彰化銀行擔任統籌主辦銀行，其他聯貸銀行團成員包括合作金庫、永豐銀行、王道銀行、安泰銀行、土地銀行、第一銀行、上海銀行、國際票券及中華票券，合計共 10 家金融機構熱烈響應，超額認購逾 176%，顯示銀行團對於誠美材面對產業景氣波動所展現的營運韌性深具信心，並給予高度肯定與支持。

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誠美材長期與國內外知名面板廠商建立合作關係，擁有穩定的客戶基礎，並提供多元化的偏光板產品，滿足不同客戶需求。配合面板產業版圖的挪移，未來差異化及高值化產品需求將與日俱增，且誠美材積極發展車載、有機發光二極體 (OLED) 等高附加價值產品，提升獲利能力。同時透過核心技術延伸，開發非偏光板的新產品，積極拓展新市場、新應用。

誠美材亦進行多元化經營轉型策略，轉投資歐普仕化學科技股份有限公司並取得 33.7% 股權，跨足電子化學品市場，除可降低對單一產品依賴，分散經營風險外，加上歐普仕化學獲利穩定，誠美材預期能獲得穩定的轉投資收益，挹注獲利。同時藉由入股歐普仕化學，在技術及業務等方面開展合作，為公司多角化發展帶來更多可能性。