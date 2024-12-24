兆豐銀統籌力麗集團「楠梓再生水廠BTO」65億聯貸案 超額認參1.32倍

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-24 11:09

‌



由兆豐銀行統籌主辦高山林水務 (股) 公司新臺幣 65 億元聯貸案已圓滿籌組完成，今（24）日辦理簽約，本聯貸案由兆豐銀行擔任管理銀行，共獲 8 家銀行熱烈響應，聯貸資金用於投資興建「高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運案」、開立相關保證書及充實營運週轉金，獲銀行團熱烈支持，承諾參貸金額達新臺幣 86 億元，超額認購 1.32 倍，展現銀行團對公司及經營團隊的肯定及對綠色金融的支持，實踐政府 5+2 產業創新「循環經濟」政策願景。

高山林水務係力麗集團（1444-TW）旗下山林水環境工程 (股) 公司 (8473-TW) 為投資興建「高雄市楠梓再生水廠興建移轉營運案」與力麒建設 (股) 公司及新宏興營造 (股) 公司合資成立之專案公司，所興建之楠梓再生水廠將分三期供水，預計 117 年底開始供應再生水、119 年底全期每日供應 7 萬噸再生水予楠梓產業園區使用，並搭配建置之資訊管理系統，透過即時分析監控及智慧化管理平台，掌握進流水水質變化，全期完工後將成為國內供應半導體製程的最大再生水廠，促使再生水成為高雄產業發展穩固的基石。

‌

