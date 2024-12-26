連兩周減碼！外資上周在日股賣超1.02兆日元 單周流出規模創3個月新高

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-12-26 14:50

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最新數據顯示，在上周六 (21 日) 為止一周，外資流出日本股市的金額創三個月新高，主要受到明年聯準會 (Fed) 將謹慎降息的預期推動。上周日經 225 指數下跌 1.95%。

根據日本財務省今日公布的數據，外資上周從日本股票淨撤出 1.02 兆日元，創 9 月 21 日以來的單週最大淨賣超規模，連續第 2 周減碼日股。今年迄今，外國人購買約 7383 億日元的日本股票，去年同期則靜買超約 3.35 兆日元。

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Fed 上星期一如市場預期降息 1 碼，並暗示明年將謹慎鬆綁貨幣政策。日經 225 指數上周下跌 1.95%，但在美國低於預期的通膨報告提高 Fed 明年降息的希望後，日經本周上漲逾 1%。由於日本央行（Bank of Japan） 1 月升息的可能性下降，日圓也走弱。

此外，日本長期債券上周的外資淨賣超金額達 1.95 兆日元，這是三個月來的最大流出規模額。外資也淨賣超 2.96 兆日元的短期債務證券。

與此同時，日本投資人上周淨買超 1815 億日元的外國股票，連續第二周淨買超，但賣出約 9192 億日元的長期外國債券，為六周以來第四周淨賣出。

日經 225 指數與東證指數今 (26) 日均收高逾 1%，主要因為有報導指出，日本政府正為 2025/2026 財年 (2025 年 4 月起) 準備創紀錄的 7350 億美元預算。

此外，日本內閣府今日估計，在明年 4 月開始的 2025/2026 財年，日本的產出缺口將轉正為 0.4%，為七年來首見。

產出缺口是衡量一個經濟體的實際產出與潛在產出之間的差額，當實際產出超過經濟的全部產能時，就會出現正產出缺口，這被認為是需求強勁的指標。這也是日本央行 (BOJ) 密切關注的經濟數據之一，以確定經濟擴張力道是否足以推動需求驅動的通膨上升。