先進光看好車載鏡頭營收成長 2025年估營占比達15%
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-27 18:30
光學元件廠先進光 (3362-TW) 對 2025 年的營運樂觀，營運仍以 NB 及車載鏡頭兩大類產品爲主軸，今 (27) 日先進光召開法人說明會，在產能擴充之下，公司看車載鏡頭成長幅度高，也預估車載鏡頭營收占總營收比重會由目前的 10% 拉高至 15%。
先進光的 NB 鏡頭產品的目前營收占比為 70%，車載鏡頭為 10%。
先進光積極擴充產能，並在今年完成發行 CB 籌資 14.8 億元，先進光與華晶科 (3059-TW) 爲 2024 年唯二完成市場籌資的光學元件廠，華晶科以發行 2.7 萬張現增股進行市場籌資，現增股以每股溢價 26.8 元發行，將自市場募集約 7.24 億元，此一現增案並昨 (26) 日全數募集完成，現增股訂 12 月 31 日上市買賣。
同時，在近期在機器人光學視覺話題熱門的同時，先進光近期已成功打入新客戶供應鏈，提供機器人應用相關鏡頭，目前已開始少量出貨。
先進光 2024 年前三季營收 32.1 億元，稅後純益爲 2.79 億元，年減 10.3%，每股純益爲 1.96 元。
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