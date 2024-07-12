先進光發行有擔保可轉換公司債籌足近14.8億元 7/16掛牌

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-12 15:34

光學元件廠先進光 (3362-TW) 擬發行有擔保可轉換公司債進行市場籌資並完成競拍，以 123.26 元發行，並自市場募集約 14.79 億元，(12) 日完成收債款，先進一 (33621-TW) 將在 7 月 16 日上櫃掛牌，爲 2024 年第一檔完成市場籌資的光學元件廠。

由中國信託證券主辦的先進光的 5 年期 12 億元面額可轉換公司債 (CB)，扣除依法承銷團保留自行認購 1,800 張，餘 10,200 張採競價拍賣方式承銷，承銷價爲 123.26 元，完成收足債款自市場募集約 14.79 億元。

先進光為全球筆記型電腦 (NB) 鏡頭供應商，主要客戶為 ACER、DELL、HP、Lenovo、Apple 及 ASUS 等國內外知名筆記型電腦品牌，市占率逾 60%。今年上半年筆記型電腦大廠庫存逐漸去化，且微軟作業系統世代更迭，推進企業用戶的系統升級，可望帶動筆記型電腦汰舊換新需求。

先進光主攻 NB 鏡頭，公司也透過子公司科雅光電切入指紋辨識模組及觸控板系統模組，先進光目前塑膠鏡片月產能約 1800 萬片，因應客戶需求，台中新廠將於 2024 年第一季開始量產，月產能約 1100 萬片，加計原有產能，全產能可達 3000 萬片；同時，因應車用客戶要求，2023 年也投資約 2 億元建置模造玻璃產線，引進 6 台模造鏡片設備及精密設備。先進光在越南廠以玻璃鏡片生產為主，月產能約 300 萬片。

先進光 2024 年第一季營收 9.37 億元，稅後純益爲 1.39 億元，較去年同期轉虧爲盈，每股純益 0.98 元。上半年營收 19.84 億元，年增 7.47%

先進光認為，NB 鏡頭庫存去化近尾聲，預期 2024 年會越來越好，同時，產品價格也相對穩定；就產品比重來看，先進光 NB 相關鏡片占營收比重約 60%，指紋辨識約占 30%，車用產品占比約 5% ，其中，在指紋辨識方面，旗下子公司科雅光電在光學式、電容式及超聲波辨識都有布局，且超聲波指紋辨識已切入電動自行車及電動摩托車領域。