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〈焦點股〉華城外銷成長動能強勁 漲逾半根停板反攻月線

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-05 11:45

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華城外銷成長動能強勁，漲逾半根停板反攻月線。(鉅亨網資料照)

重電廠華城 (1519-TW) 持續受惠台電強韌電網計畫，以及美國基礎建設需求帶動，外銷比重持續提升，明年有望突破 5 成，成長動能強勁，激勵華城今 (5) 日股價漲逾半根停板，反攻月線。 

華城今天早盤以 559 元開低走高，盤中最高漲至 596 元，漲逾半根停板，截至上午 11 點，股價暫報 588 元，漲幅約 5%，股價站回 5 日線，反攻月線，成交量超過 4000 張。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人連續 3 個交易日呈現買超，合計買超 1217 張。 


華城指出，外銷比重持續成長當中，目前約占 45 至 50%，且持續成長，明年外銷占比有望超過 5 成。 

此外，華城興建中的觀音三廠，預估明年第一季完工、第二季開始投產。觀音三廠未來將用於填補小型變壓器產能，同時也會生產中小型、中大型的變壓器。 

華城 9 月營收 17.66 億元，月增 11.25%，年增 22.51%；累計今年 1 至 9 月營收 130.4 億元，年增 57.34%。 

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