239萬人請注意！114年1月起國保費率上調、每月多繳39元 4月底前繳費

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-27 14:09

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國民年金保險費率將自明 (114) 年 1 月 1 日起，由現行 10% 微幅調升 0.5% 為 10.5%，月投保金額 19,761 元則維持不變。本次費率調整對於低收入戶及重度以上身心障礙者不受影響，一般國保被保險人的保險費平均每月增加約 39 元，對民眾未來的老年經濟生活保障將更充足，本次保費微調人數影響約 239 萬人。

衛福部表示，國民年金 97 年 10 月開辦時，保險費率為 6.5%，於第 3 年 (99 年) 調高 0.5%，依規定每 2 年微調 0.5% 直到上限 12%；開辦以來已辦理 7 次費率調整。為確保國民年金財務平衡與永續發展，衛福部將依國民年金法規定，自 114 年 1 月 1 日調升保險費率由 10% 調升至 10.5%。

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國民年金的保險費，係以「月投保金額 (19,761 元)」乘以「保險費率 (10.5%)」計算，明年費率雖然調升，月投保金額並無調整，政府至少補助 4 成以上保險費，民眾每月自付保險費最多為 1,245 元，另對於低收入戶及重度以上身心障礙者 (約 13 萬餘人) 則由政府全額補助，不受影響，本次保費微調人數影響約 239 萬人，平均每月增加約 39 元，國保基金預估每年增加約 27 億元的保費收入，將作為整體國保民眾未來保險給付 (含老年、生育、身心障礙、遺屬及喪葬) 之用，與基金的投資運用。

明 (114) 年費率調整後，「1-2 月」份的保險費繳款單，勞保局將於 3 月底前寄發，國保民眾只要在 114 年 4 月底前繳納即可，相關最新訊息將發布於勞保局官網，並於繳款單註明。