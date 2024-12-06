〈醫療科技展〉遠東醫電攜手花蓮慈濟、微軟 聚焦智慧醫療服務平台

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-06 15:23

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遠東醫電參展台灣醫療科技展，攜手花蓮慈濟醫院、微軟 (MSFT-US) 等合作夥伴，共同展示「旅遊 E 指通」。其中，與微軟首推「eHospital365」等智慧醫療創新研發成果，也同步展示 AI 技術應用在各種醫療情境，助力醫療院所快速建構智慧醫療服務。

遠東醫電與微軟合作展示包括全球雲端視訊醫療、專家會診、緊急醫療、衛星通訊解決方案，幫助醫療單位可以快速建構智慧醫療服務，並推出「eHospital365」提供醫師進行視訊看診服務。

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至於「旅遊 E 指通」則是結合視訊醫療諮詢、通訊漫遊以及海外醫療保險的三合一旅遊平安 SIM 卡，針對商務旅客、銀髮族旅客以及慢性病患者，提供全面的醫療保障。民眾在海外有醫療需求，可運用「旅遊 E 指通」即時透過 AI 遠距醫療及會診平台與國內醫療院所聯繫，得到醫療處置。

遠東醫電董事長鄧俊男表示，遠東醫電布局智慧醫療多年，智慧醫療服務的使用者為醫師及病人，研發及製造端在科技業，雙方須緊密合作，才能研發合乎需求的產品。