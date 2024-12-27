我12月消費信心創半年低 買房指標更創近4年半低點

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-27 10:30

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中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 12 月消費者信心指數 (CCI) 為 74.61 點，月減 0.88 點，創 7 月以來低點，六項調查指標均下滑，又以投資股票信心下降最多，為連 2 減，並創 5 月以來新低；另外，「購買房地產時機」創 2020 年 9 月以來新低，反映民眾對房價上漲的信心快速走緩。

台經中心指出，本次調查六項指標均下滑，其中，下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」來到 52.99 點，月減 2.89 點。

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其次為「未來半年物價水準」 41.23 點，月減 0.56 點，「未來半年國內經濟景氣」88.7 點，月減 0.51 點，創 8 月以來低。

「未來半年家庭經濟狀況」調查為 84.42 點，月減 0.49 點，創 7 月以來低；「未來半年購買耐久性財」102.66 點，月減 0.44 點。

下降幅度最少的指標為「未來半年就業機會」，調查為 77.63 點，月減 0.41 點。

從絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀，僅有「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。