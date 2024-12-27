蘋果連5周漲逾2% 2010年來首見 市值叩關4兆美元 分析師：小心1月回報

鉅亨網編譯許家華 2024-12-27 12:04

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Wedbush 分析師 Dan Ives 周四 (26 日) 報告，蘋果 (AAPL-US) 正處於人工智慧推動的「黃金增長時期」尖端上，因此 Ives 將蘋果的目標股價自 300 美元上調至 325 美元，並維持該股「跑贏大盤」評級，這是華爾街的最高預測。

相較之下，FactSet 分析師平均預測為 248.14 美元，低於該公司周四收盤價 259.02 美元。蘋果股票今年上漲了 35%，令公司市值接近 4 兆美元，引發市場擔憂。

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Ives 指出，蘋果即將迎來 AI 驅動的、多年的 iPhone 升級周期，但市場目前仍低估此點。蘋果 12 月 11 日發布最新 iPhone 操作系統 Cupertino 18.2，該系統新增了 AI 表情符號生成和 Siri 中的 ChatGPT 整合等功能，深獲 Ives 認可，他預測，蘋果將推出數百個 app，這些 app 將成為每年數十億美元的收入來源。

截至周四，蘋果的市值為 3.92 兆美元，若要達到 4 兆美元的里程碑，股價需在 264.623 美元以上收盤。分析師認為，蘋果的服務業務價值已達 2 兆美元，有望突破 4 兆美元的市值門檻，成為「4 兆美元俱樂部的大元老」。

此外，Wedbush 預測，蘋果在 2025 財年有望銷售超過 2.4 億部 iPhone，創下公司歷史新高。分析師指出，僅在中國就有 1 億部 iPhone 處於升級的窗口期。

然而，並非所有分析師對蘋果的近期增長持樂觀態度。BTIG 的策略師 Johnathan Krinsky 警告，蘋果股票上周上漲 2.6%，這是自 2010 年以來首次連續五周增長 2% 以上，這可能為明年一月帶來挑戰。他建議投資者在進入明年時應保持謹慎，並認為一個月的遠期回報對蘋果來說「相當負面」。