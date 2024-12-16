傳蘋果正開發可折疊iPhone與iPad 美媒：iPhone折疊機最快2026年上市
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-16 10:50
多家外媒最新報導，蘋果 (AAPL-US) 行動裝置下一個重大升級可能是可折疊性，該公司將開發兩款折疊設備，較大的一款是 iPad，另一款則是 iPhone 折疊機。
根據《華爾街日報》(WSJ) 報導，蘋果打算在未來幾年推出兩款可折疊設備，其中一款是螢幕 19 吋、可跟桌上型電腦螢幕相媲美的 iPad，還有一款是螢幕比 iPhone 16 Pro Max 更大的手機。
報導指出，蘋果多年來一直在開發上述兩款設備，iPhone 折疊機很可能會先上世，蘋果打算在 2026 年推出，但也可能會延後一年。
《彭博資訊》周日 (15 日) 也引述知情人士報導，蘋果正準備對 iPhone 產品線進行重大更新和升級來重振低迷銷量，打算從明年開始推出一款比目前型號更薄的 iPhone，價格將比 Pro 系列 iPhone 更便宜，採用簡化的相機系統來降低成本。
蘋果還將開發兩款折疊設備，一款較大的可以作為筆電使用，展開後的螢幕尺寸約為 19 吋，接近一些桌上型顯示器，另一款較小的型號展開後的螢幕尺寸將大於 iPhone 16 Pro Max，可作為折疊式 iPhone。
上述兩款折疊設備已經開發多年，但一些關鍵零組件尚未準備就緒，主要挑戰包括改進鉸鏈結構和螢幕保護層。
香港海通國際證券分析師 Jeff Pu 指出，目前市場上的折疊手機在厚度、重量和能源效率方面還無法滿足蘋果標準，這也是蘋果進入這一領域較慢的原因。
BayStreet Research 首席分析師 Cliff Maldonado 認為，iPhone 16 將是最後一款「外觀乏味」的手機。
但也有分析師指出，參考競爭對手如三星和華為，折疊手機一直是較難銷售的產品，蘋果也可能面臨這個問題。
根據 TrendForce 預測，今年折疊設備預估僅佔智慧手機市場總量的 1.5% 左右。
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