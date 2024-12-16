傳蘋果正開發可折疊iPhone與iPad 美媒：iPhone折疊機最快2026年上市

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-16 10:50

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根據《華爾街日報》(WSJ) 報導，蘋果打算在未來幾年推出兩款可折疊設備，其中一款是螢幕 19 吋、可跟桌上型電腦螢幕相媲美的 iPad，還有一款是螢幕比 iPhone 16 Pro Max 更大的手機。

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報導指出，蘋果多年來一直在開發上述兩款設備，iPhone 折疊機很可能會先上世，蘋果打算在 2026 年推出，但也可能會延後一年。

《彭博資訊》周日 (15 日) 也引述知情人士報導，蘋果正準備對 iPhone 產品線進行重大更新和升級來重振低迷銷量，打算從明年開始推出一款比目前型號更薄的 iPhone，價格將比 Pro 系列 iPhone 更便宜，採用簡化的相機系統來降低成本。

蘋果還將開發兩款折疊設備，一款較大的可以作為筆電使用，展開後的螢幕尺寸約為 19 吋，接近一些桌上型顯示器，另一款較小的型號展開後的螢幕尺寸將大於 iPhone 16 Pro Max，可作為折疊式 iPhone。

上述兩款折疊設備已經開發多年，但一些關鍵零組件尚未準備就緒，主要挑戰包括改進鉸鏈結構和螢幕保護層。

香港海通國際證券分析師 Jeff Pu 指出，目前市場上的折疊手機在厚度、重量和能源效率方面還無法滿足蘋果標準，這也是蘋果進入這一領域較慢的原因。

BayStreet Research 首席分析師 Cliff Maldonado 認為，iPhone 16 將是最後一款「外觀乏味」的手機。

但也有分析師指出，參考競爭對手如三星和華為，折疊手機一直是較難銷售的產品，蘋果也可能面臨這個問題。