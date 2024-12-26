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鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至65.18元，預估目標價為255元

鉅亨網新聞中心 2024-12-26 18:11


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮(2603-TW)做出2024年EPS預估：中位數由64.37元上修至65.18元，其中最高估值69.2元，最低估值60.7元，預估目標價為255元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值69.2(69.2)61.137.86
最低值60.7(60.7)22.4815.21
平均值64.83(64.53)39.9924.2
中位數65.18(64.37)38.9319.54

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值499,891,000524,359,000390,877,000
最低值442,115,000346,139,000333,541,000
平均值469,734,060411,973,380363,627,620
中位數471,752,300392,864,500366,464,870

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS16.787.0745.575.06
營業收入
(單位：新台幣千元)		276,714,825627,283,761489,406,832207,077,912

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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