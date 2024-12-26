鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至65.18元，預估目標價為255元
鉅亨網新聞中心 2024-12-26 18:11
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮(2603-TW)做出2024年EPS預估：中位數由64.37元上修至65.18元，其中最高估值69.2元，最低估值60.7元，預估目標價為255元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|69.2(69.2)
|61.1
|37.86
|最低值
|60.7(60.7)
|22.48
|15.21
|平均值
|64.83(64.53)
|39.99
|24.2
|中位數
|65.18(64.37)
|38.93
|19.54
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|499,891,000
|524,359,000
|390,877,000
|最低值
|442,115,000
|346,139,000
|333,541,000
|平均值
|469,734,060
|411,973,380
|363,627,620
|中位數
|471,752,300
|392,864,500
|366,464,870
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|16.7
|87.07
|45.57
|5.06
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|276,714,825
|627,283,761
|489,406,832
|207,077,912
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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