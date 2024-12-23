外資買超392億迎耶誕行情 回補台積電1.7萬張 加碼面板雙虎、遠東新
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-23 17:37
台股今 (23) 日終場大漲 594 點，收在 23104 點，創下台股有史以來第七大漲點，三大法人全站買方，外資也回補台積電 1.7 萬張，同時加碼面板雙虎 4.8 萬張，其他如金控股也獲青睞。
三大法人今日合計買超 451.04 億元，趕在耶誕節前夕，外資回頭敲進 392.43 億元，自營商也轉買 57.21 億，投信加碼 1.41 億元，為連 2 買；期貨方面，外資減碼空單 3617 口，空單未平倉空單口數降至 32946 口。
觀察外資買超對象，除了回頭買進台積電外，也青睞傳產股，如遠東新 (1402-TW) 張數就高達 5.3 萬張，為外資買超首位，華新 (1605-TW) 也達 3.8 萬張，面板雙虎也受惠報價走揚利多，群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW) 合計張數達 4.8 萬張，其他如新光金 (2888-TW)、中信金 (2891-TW)、兆豐金 (2886-TW) 與元大金 (2885-TW) 至少 2 萬張起跳。
外資賣超則鎖定航運個股，陽明 (2609-TW) 遭賣 5.5 萬張，長榮 (2603-TW) 也達 1.5 萬張，裕民 (2606-TW) 也近 8 千張，空運同樣難逃賣壓，長榮航 (2618-TW) 高達 2.8 萬張，其他如友訊 (2332-TW) 也因近日漲多遭調節 1.6 萬張。
投信與自營商則與外資對做，投信逆勢買進長榮航、長榮、陽明與裕民，四檔全數入列投信買超前十名，合計張數近 10 萬張，另外，自營商敲進友訊 3 千張。
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