外資買超392億迎耶誕行情 回補台積電1.7萬張 加碼面板雙虎、遠東新

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-23 17:37

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台股今 (23) 日終場大漲 594 點，收在 23104 點，創下台股有史以來第七大漲點，三大法人全站買方，外資也回補台積電 1.7 萬張，同時加碼面板雙虎 4.8 萬張，其他如金控股也獲青睞。

三大法人今日合計買超 451.04 億元，趕在耶誕節前夕，外資回頭敲進 392.43 億元，自營商也轉買 57.21 億，投信加碼 1.41 億元，為連 2 買；期貨方面，外資減碼空單 3617 口，空單未平倉空單口數降至 32946 口。

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外資賣超則鎖定航運個股，陽明 (2609-TW) 遭賣 5.5 萬張，長榮 (2603-TW) 也達 1.5 萬張，裕民 (2606-TW) 也近 8 千張，空運同樣難逃賣壓，長榮航 (2618-TW) 高達 2.8 萬張，其他如友訊 (2332-TW) 也因近日漲多遭調節 1.6 萬張。