基米攜手因美納簽署MOU 打造亞太頂尖基因定序中心

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-26 17:25

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基米 (4195-TW) 今 (26) 日宣布，與基因定序企業因美納 (Illumia) 簽署合作備忘錄，為基米今年最大型採購。雙方將鎖定三大方向展開合作，攜手打造亞太頂尖基因定序中心，助攻台灣推動精準健康環境。

根據備忘錄內容，雙方鎖定三大方向展開合作，首先是因美納將助力基米推動、建立亞太頂尖基因定序中心，提供最新一代基因定序技術與裝備，強化專業研發能力和新藥開發。

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第二，雙方將共同促進多體學應用科技 (Multi-omics) 在台灣的應用，並致力於提高基因分析和多體學應用技術在領域的普及率，依據最新的實踐推動領域探索；第三，雙方將通過聯合發展，提供基因定序商業化的模型和最優化解決方案。

董事長周孟賢表示，基米深耕生物基因定序領域多年，擁有完整、先進的定序平台，提供優質專業的定序服務。此次再度深化與因美納合作，宣示基米配合政府政策，協助打造台灣全民基因資料庫的決心，未來將提供全方位的專業定序服務。

總經理江俊奇則說明， NGS 技術在推動個人化醫療與精準醫療扮演重要關鍵，隨著技術的演進與發展，定序時間與成本的降低，促使高通量的 NGS 技術逐漸普及，再加 NGS 納入健保，預料將牽引出一波人類全基因體定序 (WGS) 的龐大需求。

江俊奇進一步指出，基米先前在婦幼及罕病的基因定序市場紮下根基，此次攜手因美納將擴大至 WGS 領域，能提供更全面的基因分析做為臨床診治、藥物選擇及給藥最佳化的基準，未來將配合政府南向政策，往亞太基因中心目標邁進。

因美納港澳臺營運長鄭裕翔表示，與基米的合作，展示因美納推動台灣健康環境發展的努力。未來將持續推出突破性的多種類學應用以及相關技術，為實驗室提供更豐富的資訊和更簡便的流程。