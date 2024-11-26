基米今年重返成長軌道 搶先布局印尼市場

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-26 19:41

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基米 (4195-TW) 總經理江俊奇今 (26) 日指出，受惠基因定序與合成服務需求回溫、代理 LPD 產品訂單能見度高，加上 GMP 核酸廠持續試產，今年營運將重返成長軌道。另外，基米也積極拓展海外市場，首先鎖定印尼市場。

基米表示，配合政府新南向政策，陸續展開印尼、菲律賓以及澳洲等市場，目前先行鎖定印尼，並採取兩策略搶進市場。

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首先透過與經銷商的合作，將自有產品打入印尼當地的科研及醫療院所供應鏈，並將在印尼設立營運據點，延攬當地人才，進一步組建自有銷售團隊，可以更貼近市場，滿足使用者需求，並提供完整服務。

江俊奇指出，基米近年陸續與國內外廠商進行策略合作，整合、共享關鍵資源，擴大公司營運觸角及成長引擎，效益也逐步發酵中。

江俊奇進一步說明，與科學儀器廠默飛世爾的合作，獨家取得默飛世爾實驗室 LPD 的台灣區經銷權，推升基米近 3 個月的營收。另外，近期與雷文虎克合作，也加速次世代定序 (NGS) 的布局，瞄準精準醫療商機。