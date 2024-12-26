陸修訂2023年GDP！北京救市組合拳連發 世銀調升陸2025年GDP估值至4.5%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-12-26 16:28

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中國國家統計局今 (26) 日表示，2023 年國內生產毛額 (GDP) 上調 2.7% 至人民幣 129.4 兆元(17.73 兆美元)，較初步核算數字增加 3.369 兆元，而與此同時，世界銀行也上調中國今、明兩年經濟成長預期，但該多邊機構仍呼籲北京深化改革。

《新華社》報導，依據中國 GDP 核算制度和第五次全國經濟普查結果，中國國家統計局對 2023 年 GDP 初步核算數進行修訂。詳細修訂數據將於近日透過該局官網公佈。

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世界銀行今日說，已將 2025 年中國 GDP 成長預期上調 0.4 個百分點至 4.5%，這反映了北京過去三個月宣布一系列寬鬆救市措施，以及中國出口的強勁成長動能。

世界銀行也將中國今年經濟成長估值上調 0.1 個百分點至 4.9%，略低於中國設定的 5% 左右成長目標。中國經濟在今年前三季成長 4.8%。

受內需疲軟和通縮壓力加大的影響，今年中國經濟成長放緩，房市連續第 3 年表現低迷，家庭財富受到重創。

世界銀行還指出，中國近來承諾加強對社會福利和消費的支持，並實施財政和稅收改革，但需要提供更多細節來增強家庭和企業信心。家庭、企業信心低迷以及房地產行業的不利因素將持續影響中國明年經濟展望，壓抑成長的結構性因素則包括低消費、房地產開發商和地方政府的高負債及人口老化。

世界銀行表示，傳統的刺激措施不足以重振中國經濟成長，中國應在教育、醫療、社會福利保障、退休金和戶口登記制度等方面進行更深層次的改革。

世銀中國局前局長郝福滿 (Bert Hofman) 本月初曾表示，中國經濟在新冠疫情後表現平淡，這暴露了自上次財政政策重大改革以來累積的弱點，但今年下半年中國決策官員發出有關改善所得分配和社會保障的言論後，一些「充滿希望的信號」顯示改革正在醞釀中。