美編列30億美元汰換中國通訊設備 台網通廠喜迎轉單商機
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-25 19:32
美國聯邦政府大力支持排除中國通訊設備，年度國防授權法案中編列 30 億美元預算，協助電信業者汰換華為及中興通訊等中國製設備，台廠合勤控、友訊、中磊等網通品牌廠商將受惠。
拜登總統於周一 (24 日) 晚間簽署的 2025 財政年度國防授權法案，除包含五角大廈政策及軍事預算優先事項，亦擴大支持聯邦通訊委員會（FCC）的「淘汰及更換」計畫。這項總值 8,950 億美元的法案已獲兩院跨黨派支持通過。
此次追加的 30 億美元預算，將用於協助美國電信業者汰換具資安疑慮的中國製通訊設備。該計畫最初於 2020 年啟動，原編列 19 億美元預算，但據專家評估，實際所需金額仍不足約 30 億美元。
近期被指為中國駭客組織的「伏特颱風」及「鹽颱風」利用惡意軟體發動兩波網路攻擊，成功入侵至少八家美國電信公司，並在美國基礎設施中植入惡意程式碼，促使美方加速擴大設備汰換計畫。
在美國加速排除中國通訊設備之際，台灣網通設備製造商將迎來轉單效益。主要受惠廠商包括合勤控（3704-TW）、友訊 (2332-TW) 等品牌廠，其次則有中磊、正文（4906-TW）、智易（3596-TW）、智邦（2345-TW）、啟碁（6285-TW）、明泰（3380-TW）、神準（3558-TW）及建漢（3062-TW）等具備品牌商或通路商代工實力的業者。
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