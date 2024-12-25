美編列30億美元汰換中國通訊設備 台網通廠喜迎轉單商機

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-25 19:32

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美國聯邦政府大力支持排除中國通訊設備，年度國防授權法案中編列 30 億美元預算，協助電信業者汰換華為及中興通訊等中國製設備，台廠合勤控、友訊、中磊等網通品牌廠商將受惠。

拜登總統於周一 (24 日) 晚間簽署的 2025 財政年度國防授權法案，除包含五角大廈政策及軍事預算優先事項，亦擴大支持聯邦通訊委員會（FCC）的「淘汰及更換」計畫。這項總值 8,950 億美元的法案已獲兩院跨黨派支持通過。

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此次追加的 30 億美元預算，將用於協助美國電信業者汰換具資安疑慮的中國製通訊設備。該計畫最初於 2020 年啟動，原編列 19 億美元預算，但據專家評估，實際所需金額仍不足約 30 億美元。