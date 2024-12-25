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台灣大攜手舉重女神郭婞淳 與弱勢孩童共度耶誕

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-25 18:05

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台灣大攜手舉重女神郭婞淳，與弱勢孩童共度耶誕。(圖：台灣大提供)

台灣大 (3045-TW) 基金會攜手台灣兒童發展早期療育協會，以及基督教芥菜種會，舉辦第 7 屆微樂心溫度活動，並於今 (25) 日舉辦耶誕派對，與舉重女神郭婞淳一同參與，邀請曼非、弱勢孩童及家長到場同樂，並贈送心願禮物。 

郭婞淳於活動中與孩童一同舉起輕量啞鈴，鼓勵大家勇於嘗試「從未觸碰過的重量」，並強調不論啞鈴重量，只要願意舉起的那一刻，就代表願意挑戰自己。 


台灣大總經理林之晨表示，台灣大運用科技，解決社會問題，創造溫暖體驗。透過微樂心溫度活動，以及台灣大自研的微樂志工平台，為 NPO 解決組織人力、技術資源短缺的問題。 

林之晨進一步指出，透過台灣大的科技力，幫助組織募集志工與物資，至今已扶助超過 583 家公益團體，招募 1 萬名志工，並促成超過 800 項公益活動，且已送出 1895 個禮物給偏鄉孩子、身心障礙者、重症孩童及長者。 

台灣大基金會執行長劉麗惠則指出，近年國內 0 至 6 歲的兒童，因發展遲緩接受早療的人數在 10 年間翻倍成長，弱勢家庭比例也逐年上升，許多孩童面臨物資及教育資源的短缺，而台灣大透過微樂志工平台，整合愛心資源，媒合志工與物資，將愛心送至孩童手中。 

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