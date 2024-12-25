華星光CPO研發進度受矚目 法說會12/26登場

光通訊華星光 ( 4979-TW ) 將於 12 月 26 日召開法說會，受惠於邁威爾近期業績走強，市場關注共同封裝光學元件 (CPO) 研發進度及與大客戶邁威爾 ( MRVL-US ) 的合作展望。

受惠 AI 浪潮及美國基礎建設需求，華星光產品線中的光收發模組及光纖次模組出貨順暢，帶動華星光 11 月自結稅後純益 0.57 億元，年增 7.55％，每股純益 0.4 元，累計前 11 個月每股純益達 3.45 元，不過 11 月營收較去年同期下滑，達 3.67 億元，年減 5.9％。

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展望未來，雲端服務商 (CSP) 業者將導入 800G 規格，而華星光已進行 800G 可靠度測試，預期 2025 年可量產 800G 產品，近期也積極籌措資金擴充產能，董事會已決議發債，籌得資金將投入購置廠房、機器設備等資本支出投資。