華星光CPO研發進度受矚目 法說會12/26登場
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-25 18:06
光通訊華星光 (4979-TW) 將於 12 月 26 日召開法說會，受惠於邁威爾近期業績走強，市場關注共同封裝光學元件 (CPO) 研發進度及與大客戶邁威爾 (MRVL-US) 的合作展望。
受惠 AI 浪潮及美國基礎建設需求，華星光產品線中的光收發模組及光纖次模組出貨順暢，帶動華星光 11 月自結稅後純益 0.57 億元，年增 7.55％，每股純益 0.4 元，累計前 11 個月每股純益達 3.45 元，不過 11 月營收較去年同期下滑，達 3.67 億元，年減 5.9％。
展望未來，雲端服務商 (CSP) 業者將導入 800G 規格，而華星光已進行 800G 可靠度測試，預期 2025 年可量產 800G 產品，近期也積極籌措資金擴充產能，董事會已決議發債，籌得資金將投入購置廠房、機器設備等資本支出投資。
華星光今 (25) 日股價勁揚，收 181 元，漲 8.71%，成交量 25608 張，較前一日放大約三倍；觀察三大法人動向，外資呈連二賣，共賣出 1390 張。
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