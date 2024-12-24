〈房產〉租服公會挺政府 助社宅包租代管8萬戶目標量達成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-24 17:42

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台北市租賃住宅服務商業同業公會今 (24) 日宣布，公會協助內政部「社宅包租代管」8 萬戶目標已超額完成，同時，國土署「長者換居」專案首例也已達成。另外，針對近日社會關注的「租金實價登錄」，理事長陳柏勳直言，「政府以善意誘導取代強制登入，目前已初見成效，而強迫實價登錄，恐造成租金成本轉嫁潮，公會立場與政府一致，不樂見此事發生。」

台北租服公會為成員共 340 家民間租賃業者及 NGO(非營利組織) 所組成，成立宗旨為結合民間力量，得以發揮團隊精神，促進「包租代管業」提升經營層次，協助社宅及包租代管等相關政令推行，並維護業界共同之利益及矯正弊害促進業界繁榮，達到完善租賃住宅市場健全發展的目標。

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台北市租賃住宅服務商業同業公會理事長陳柏勳。(鉅亨網記者張欽發攝)

陳柏勳指出，前總統蔡英文所執行的 8 年 20 萬戶社宅政策，其中的 8 萬戶社宅包租代管，社宅包租代管計畫，主要是為了讓民眾有社宅的多元選擇，政府自 2019 年啟動試辦計畫，迄今已進入 4.1 版，在台北租服公會協助下，2024 年 11 月有效契約數達 8 萬 1,018 戶，而且有 73% 房東與租客保持長期且穩定租賃關係。

陳柏勳指出，社宅包租代管計畫，提供「房屋稅、地價稅及租金所得稅」等 3 稅減免，每屋每年針對「修繕補助、公證費、居家安全相關保險費」還有 1 萬元補助，並提供 3 年免費租賃管理服務，每月租金收入還享 1 萬 5,000 元免稅額，房屋稅及地價稅比照自住稅率。眾多的優惠稅率及補助，不僅善誘房東合法報稅，也大幅提升社宅包租代管達成率。

因應台灣老人、老屋的雙老問題，國土署提出的「長者換居」公會版，公會也在今年度完成首案，陳柏勳表示，不少長輩因年邁而行動不便，但又居住在無電梯的老公寓中，導致大幅降低出門機會，透過公會協助「長者換居」，讓長輩重拾正常生活。公會目前已有成功首案，幫助一位老伯協助找到「有電梯」的物件，再幫老伯原本的房子出租，達到降低租屋成本的目的，老伯入住後，現在過得相當開心，不僅不用再懼怕爬樓梯之苦，也可以輕鬆倒垃圾、與鄰居交流，獲得舒適的退休生活。

對於近期坊間提出的「強制全面租金實價登錄」，陳柏勳表示，公會就實務經驗上，強制登錄的做法，恐造成社會對立與不安，公會不樂見這樣的政策施行，主要基於租約變動性高難掌握、行政及社會成本過高、製造房東與房客對立、稅負成本轉嫁、讓租屋回歸自由市場、實登造假的可能。