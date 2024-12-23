今日生效！健保正式取消停復保 12/22前已停保者2種「結局」大不同

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-23 11:14

‌



衛生福利部於今（23) 日修正全民健康保險法施行細則，即日起取消健保停復保，凡 113 年 12 月 22 日 (含) 以前已辦理停保且出國達 6 個月以上者，可於返國入境日辦理復保；若出國未達 6 個月者，應註銷停保且需補繳「暫停繳費期間」的健保費。

健保署表示，配合本次施行細則規定修正，自 113 年 12 月 23 日起，即不再受理停保申請案件。國人只要設有戶籍，均應持續加保及繳納保險費，如在國外發生不可預期緊急傷病或緊急分娩，可於當地醫療院所就醫，再檢具書據向健保署各分區業務組申請核退自墊醫療費用。

‌



另，基於信賴保護原則，凡 113 年 12 月 22 日 (含) 以前，已辦理停保之民眾，當次出國達 6 個月以上者，該次停保持續有效至返國入境日辦理復保；若出國未達 6 個月，應註銷該次停保，且需補繳暫停繳費期間的健保費。

健保署強調，取消停復保規定後，符合加保資格者都應依適法身分辦理加保，加保後健保署每月寄送繳款單至投保單位，由投保單位持單繳費。至於以第 6 類身分在公所加保之民眾，健保署會寄送繳款單至被保險人之通訊地址，並請於期限內持單繳納。另外，居住國外之民眾，建議可優先選擇「轉帳代繳」，申辦以存款帳戶或信用卡自動扣繳保險費，也可以申請電子繳款單，由健保署寄送繳款單至指定的電子信箱，民眾於收到電子繳款單後，選擇以信用卡、活期帳戶或行動支付 (一卡通 MONEY、街口支付、台灣 PAY) 等多元方式繳納保險費，方便又省時。