特斯拉飆升超7% 投行估Q4交車量將締新高

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-12-25 07:16

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巴克萊銀行 (Barclays) 一份研究估計，特斯拉第四季總交車量為 515,000 輛，這將「保持特斯拉股票的強勁走勢」，特斯拉 (TSLA-US) 週二 (24 日) 飆升 7.35% 至每股 462.25 美元。

巴克萊認為，投資人對特斯拉股票基本面的關注普遍有限，在當選總統川普、自動駕駛汽車和人工智慧 (AI) 的推動下，近期成交量輕微下滑可能不會抑制特斯拉的漲勢。

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不過，分析師警示，特斯拉可否達年度交車量成長仍有待觀察。

特斯拉 2023 年交車量成長 38%，達到 180 萬輛，儘管表示今年的這種成長 (38% 驚人漲幅) 是不可能實現的，但預計其汽車領域將出現成長。

特斯拉在第三季財報中表示，儘管總體經濟形勢持續嚴峻，預計 2024 年汽車交車量將實現小幅增長。

特斯拉今年第四季需要交付 514,925 輛汽車，遠遠超過 2023 年第四季 484,507 輛的記錄，才有可能達標，但隨著第四季末的臨近，特斯拉正尋找美國和歐洲銷量落後的答案。

巴克萊目前預測特斯拉 (TSLA-US) 第四季總交車量為 515,000 輛。FactSet 稱，華爾街分析師目前一致預測第四季汽車交付量為 498,000 輛，2024 年交車量為 179 萬輛。