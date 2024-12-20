特斯拉上海「超級工廠」廠長真的離職了！新東家曝光
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-20 07:30
特斯拉 (TSLA-US) 上海「超級工廠」前廠長宋鋼的新東家浮出水面，據《界面新聞》周四（19 日）報導，宋鋼將加入遠景科技集團旗下遠景能源，但遠景能源人力系統尚未顯示宋鋼的任職。
據《晚點 LatePost》報導，宋鋼數月前已向特斯拉提交辭呈，本周三是宋鋼在特斯拉的最後工作日。
在特斯拉中國區體系內，上海「超級工廠」廠長，公認是特斯拉高級副總裁朱曉彤之外最關鍵的職位。
宋鋼在 2018 年加入特斯拉，是上海「超級工廠」首位員工。此前他曾在福特和上汽通用任職。
上海「超級工廠」是特斯拉首座海外工廠，於 2019 年 1 月開工建設，不到一年即完成首批量產車輛 Model 3 交付。今年 10 月，上海「超級工廠」第 300 萬輛整車下線。
乘聯會的數據顯示，上海「超級工廠」今年前三季交付車輛達 67.5 萬輛，佔特斯拉全球交付總量的一半以上。
宋鋼離職後，外界曾猜測他將入職一家中國本土新興汽車品牌，並有傳聞其將加入小米汽車。
小米 (01810-HK) 公關部總經理王化對此在周四發微博稱：「大家都在傳的宋廠長（宋鋼）確實很好，不過我們小米汽車工廠的季廠長（季國偉）也很優秀，足矣！」
宋鋼選擇加入的遠景科技集團，今年動作頻頻，動力電池、風電以及綠氫業務均有新的出海布局落地。
遠景科技集團以風電業務起家，旗下擁有遠景能源、遠景動力、遠景智能等業務。
遠景能源的主要業務包括風電、儲能系統及綠氫。遠景動力脫胎於日產汽車旗下的動力電池板塊 AESC。2019 年，遠景科技集團主導的產業基金，完成了 AESC 80% 股權收購，並將其更名為遠景動力。遠景智能則聚焦於智慧物聯操作系統研發。
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