馬斯克旗下xAI完成60億美元C輪融資 輝達與AMD均參與

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-24 16:40

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馬斯克創辦的 AI 初創公司 xAI 周一表示，公司在 C 輪融資中籌集了 60 億美元，投資方包括輝達 (NVDA-US) 和 AMD (AMD-US)。

這一輪融資使 xAI 的估值超過 400 億美元。參與者除了輝達和 AMD，還包括大型機構摩根士丹利和貝萊德，以及風險投資巨頭 a16z、Kingdom Holdings 和紅杉資本等。

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xAI 表示，這筆新資金將用於建設更多人工智慧基礎設施，並進一步開發其旗艦模型。

馬斯克於 2023 年 3 月創立了 xAI。 這一輪融資是在今年早些時候的 B 輪融資之後進行的，B 輪融資也籌集了 60 億美元。

據 CNBC 報導，xAI 的目標是達到 500 億美元的估值，這是其六個月前估值的兩倍。

xAI 正在迅速發展其人工智慧技術。公司於去年推出了其旗艦生成式人工智慧模型 Grok。Grok 現在為 X 上的一系列功能提供支援，包括 X Premium 訂閱者可使用的聊天機器人，以及某些地區的免費用戶。

馬斯克稱 Grok 具有「叛逆精神」，願意回答「大多數其他人工智慧系統拒絕回答的尖銳問題」。 例如，如果被要求說粗話，Grok 會很樂意滿足要求，爆出你從 ChatGPT 那裡聽不到的髒話和粗俗語言。

馬斯克一直批評 ChatGPT 和其他人工智慧系統過於「覺醒」和「政治正確」。儘管 Grok 本身也不願意越過某些界限，並且在政治話題上有所保留，但馬斯克仍然認為 Grok 比競爭對手模型更「追求真理」且偏見更少。 然而，有證據表明 Grok 傾向於左派。

在過去的一年中，Grok 已經更加融入 X 平台。 在推出時，Grok 僅適用於 X 用戶，以及技術嫻熟到足以運行「開源」版本的開發人員。