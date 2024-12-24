聖安生醫授權新加坡ESCO 可獲簽約金與授權金1.5億元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-24 18:34

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聖安生醫 (6926-TW) 今 (24) 日宣布，與新加坡臨床等級外泌體廠商 ESCO Aster(ESCO)簽署 HLA-G 標靶外泌體藥物遞送技術平台授權，以及共同開發產品備忘錄(MOU)。此項授權聖安將可獲得新台幣 1.5 億元的簽約金與授權金。

聖安指出，此項授權除可獲得新台幣 1.5 億元的簽約金及授權金外，還有 5% 產品銷售衍生利益金。聖安 HLA-G 標靶外泌體藥物遞送技術載體 (SOB100) 已經開發成功，即將申請美國 FDA 臨床試驗。

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此次合作將聯合 ESCO，加速利用 HLA-G 標靶外泌體藥物遞送技術平台開發裝載抗癌藥物，提供癌症治療更有效、副作用更小的創新產品。根據 MOU，雙方將結合聖安產品開發強項，以及 ESCO 生產製造、國際銷售通路優勢，加速外泌體抗癌產品上市，並將合作項目擴展至動物抗癌藥物，進一步搶攻國際寵物用藥市場。

根據 Grand View Research、Value Market Research 等市場調查估計，2023 年人體癌症用藥市場規模從 1200 億美元成長至到 1576.1 億美元，寵物癌症用藥市場規模 2023 年全達到 200 億美元，以 20 年授權期間，每年收取每個產品 5% 衍生利益金，本授權合作將為聖安創造長期高額營收。