聖安生醫授權新加坡ESCO 可獲簽約金與授權金1.5億元
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-24 18:34
聖安生醫 (6926-TW) 今 (24) 日宣布，與新加坡臨床等級外泌體廠商 ESCO Aster(ESCO)簽署 HLA-G 標靶外泌體藥物遞送技術平台授權，以及共同開發產品備忘錄(MOU)。此項授權聖安將可獲得新台幣 1.5 億元的簽約金與授權金。
聖安指出，此項授權除可獲得新台幣 1.5 億元的簽約金及授權金外，還有 5% 產品銷售衍生利益金。聖安 HLA-G 標靶外泌體藥物遞送技術載體 (SOB100) 已經開發成功，即將申請美國 FDA 臨床試驗。
此次合作將聯合 ESCO，加速利用 HLA-G 標靶外泌體藥物遞送技術平台開發裝載抗癌藥物，提供癌症治療更有效、副作用更小的創新產品。根據 MOU，雙方將結合聖安產品開發強項，以及 ESCO 生產製造、國際銷售通路優勢，加速外泌體抗癌產品上市，並將合作項目擴展至動物抗癌藥物，進一步搶攻國際寵物用藥市場。
根據 Grand View Research、Value Market Research 等市場調查估計，2023 年人體癌症用藥市場規模從 1200 億美元成長至到 1576.1 億美元，寵物癌症用藥市場規模 2023 年全達到 200 億美元，以 20 年授權期間，每年收取每個產品 5% 衍生利益金，本授權合作將為聖安創造長期高額營收。
董事長黃秋錦表示，此次技術授權與合作開發 MOU 的簽訂，開啟台灣外泌體技術與國際大廠合作的契機，也進一步將外泌體抗癌治療藥物市場的創新性與區隔性產品推向國際市場。
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