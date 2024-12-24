第一銀行信用資訊查詢再創佳績 6獲金優獎及首屆永續融資獎雙獎肯定

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-24 17:43

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財團法人金融聯合徵信中心今 (24) 日舉辦 2024 年「表揚會員機構大會」，由金管會銀行局副局長侯立洋頒獎，第一銀行副總經理施志調代表受獎，獲獎者係在全臺 400 多家金融機構競爭者中脫穎而出；第一銀行六度蟬聯「金優獎」殊榮，更奪得首屆「永續融資獎」，為金融機構中少數拿下雙獎肯定的績優銀行。

聯徵中心 2007 年起舉辦信用資訊安控暨報送信用資料績優機構及績優人員表揚大會，對執行「信用資訊安控」表現績優者頒發「金安獎」、對「報送信用資料」績優者頒發「金質獎」；2018 年起新增對「查詢信用資訊之完整確實」績優者頒發「金優獎」，藉以表彰重視客戶資料安全，在執行信用資訊安全控管、資料報送作業及辦理信用查詢品質的貢獻。配合金管會綠色金融行動方案，鼓勵金融機構辦理具永續性質之授信，及協助推動企業 ESG 資料平臺之問卷報送，對績優表現者頒發「永續融資獎」。

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