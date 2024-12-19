深耕ESG典範、金融業唯一！​​​​​​第一銀行3度蟬聯國家永續發展獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-19 18:49

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第一銀行深耕 ESG，績效表現獲高度肯定，今（19）日榮獲行政院國家永續發展委員會頒發企業類國家永續發展獎，為公股銀行中唯一獲獎銀行，更是金融業唯一 3 度獲獎之企業，展現樹立永續金融 ESG 標竿典範，由行政院院長卓榮泰頒獎，第一銀行董事長邱月琴代表受獎。

第一銀行全面審視聯合國永續發展目標（SDGs, Sustainable Development Goals），透過行內 ESG 永續發展委員會運作架構，將 SDGs 與核心業務連結，訂定永續發展目標與行動方案，納入業務發展與服務流程，透過「治理」、「低碳」、「轉型」及「影響」等四大面向邁向永續。

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持續強化公司治理運作的第一銀行，積極推動董事會與高階管理階層參與永續 ESG 議題之教育訓練，並將各單位及員工的 ESG 績效表現納入綜合績效考評中。另外，運用永續金融相關投資、放款、商品及營運，持續提升永續績效、達成減碳目標及落實自然生態保育；「e 起動起來 ESG 淨零優惠融資專案」，協助企業取得優惠利率的資金，以攜手供應鏈廠商建構碳盤查能力、制定減碳目標及進行低碳相關改善措施。

今年第一銀行再擴大煤炭相關產業貸款限制，針對煤炭開採、燃煤發電、煤炭基礎設施占營收比逾 30％之企業、非典型油氣相關專案融資及其上游之開採、生產、基礎設施占營收比逾 15％之企業貸款，未來均不再新增承作，既有授信額度到期亦將逐步減降，致力達成 2030 年全面汰除的目標。

第一銀行也持續推動建築物低碳與能源使用轉型，迄今已有 38 處建築物取得內政部頒發綠建築標章、23 間分行建置太陽能發電系統及 22 處營運據點使用綠電達 480 萬度；為響應減塑政策，總行大樓員工餐廳設置無塑環保清潔劑販賣機，並鼓勵員工自備回收容器，推行至今相當於減少製造近 2000 支 1 公升寶特瓶。

另外，第一銀行持續優化數位金融服務介面，提升客戶使用體驗外，結合各項數位金融業務及 Open API 串接，滿足客戶食、衣、住、行、育、樂各項生活所需，實現「金融即生活」的願景。

第一銀行亦推動數位與永續金融轉型教育、建立人才發展、激勵與留任計畫，開辦人工好孕假，女性同仁接受人工生育療程之侵入性治療者，每年得申請 2 日全薪假。另外，第一銀行推動反金融詐騙，前進校園分享阻詐實務，將防詐意識向下擴及至莘莘學子，結合藝術文創、體育競技、社會關懷 (如偏鄉義診、愛心募資) 等主題，發揮永續金融先行者影響力。