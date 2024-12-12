一銀挺風電搶第一！沃旭國泰風能600億聯貸簽約 擔綱首家離岸風電國家融保銀行

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-12 10:04

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第一銀行與中國信託銀行及匯豐銀行等金融機構，完成沃旭能源「大彰化西北離岸風場」外部投資人「國泰風能股份有限公司」19 年期約新臺幣 600 億元專案融資聯貸案簽約，該案首度引入國家融資保證機制，並由第一銀行擔任國家融資保證額度管理銀行，成為國內首家擔任離岸風電融資案件國家融資保證額度管理銀行的金融機構，象徵力挺政府能源轉型政策邁出重要的一步外，更是公股行庫參與離岸風電融資的一大步。

第一銀行於 2021 年初即成立「再生能源融資業務推展小組」，積極評估再生能源融資案件並持續累積相關知識及經驗；此外，憑藉 2021 年統籌主辦國家融資保證機制首案 - 中能離岸風電供應鏈之「台船環海」聯貸案，與國家融資保證中心的良好互動及經驗，使第一銀行獲得青睞，續於國泰風能案擔任國家融資保證額度管理銀行。

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國泰風能聯貸案籌組期間，第一銀行發揮過往評估離岸風電融資案件的專業及經驗，成為沃旭能源與國家融資保證中心溝通的橋樑，跨越文化與語言隔閡成就本案，同時，也不忘身為管理銀行的職責，積極為聯貸銀行團爭取保障。