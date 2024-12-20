海外發展、人才及數位3箭齊發 第一銀行勇奪3項菁業獎

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-20 19:04

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第一銀行長期深耕 ESG，推動永續發展，卓越表現榮獲第 12 屆台灣傑出金融業務菁業獎肯定，以海外發展、人才培育及數位金融勇奪 3 項優等獎，創下歷年新紀錄，其中，「最佳海外發展獎」與「最佳人力發展獎」更是唯一獲獎的公股銀行，今（20）日由第一銀行副總經理蔡淑慧及王邦旭代表受獎。

第一銀行發展海外業務迄今近半世紀，1977 年即赴關島設立首家海外分行，並陸續以分行、支行、子行及代表辦事處等多元模式布局，成功跨足四大洲共 17 個國家，全球海外據點已達 43 處，緊密布局全球國際金融中心及主要新南向國家，亮眼績效獲得「最佳海外發展獎 - 優等」肯定；長期提供客戶專業優質的跨境金融服務，更因地制宜落實在地化經營，積極參與公益活動，以實際行動展現在地關懷，強化當地市場競爭優勢，打造臺灣金融第一品牌。

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第一銀行亦致力於全方位國際金融人才養成，積極推動海外在地化經營，在全球就業市場人才競爭激烈下勇於突破求新，建構完善發展策略與選訓育留機制，同時打造幸福職場，近年亦培育出多位高階領導人，從基層歷練至海外單位高階主管，一舉榮獲「最佳人力發展獎 - 優等」殊榮，顯示對長期深耕國際金融人才養成的肯定。

在「最佳數位金融獎 - 優等」部分，第一銀行積極推動法人金融數位轉型，自 2018 年推出微企 e 時貸，讓客戶不受時空限制線上申貸，落實普惠金融；近年，更將大數據應用於發展法金新戶模型，結合客群經營思維，以數位工具先行回應客戶需求及落實關懷，提升客戶滿意度，並領先同業，首創將 GIS 地理資訊系統結合銀行專利，應用於法金業務，打造「第一金融智慧地圖平台」，掌握客戶潛在需求，提供全方面服務，透過「數位先行，分流經營」，啟動線上線下獲利雙引擎，並達到跨領域銷售、客戶關懷的永續經營目標。