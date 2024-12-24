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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)目標價調降至24元，幅度約4%

鉅亨網新聞中心 2024-12-24 16:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中鋼(2002-TW)提出目標價估值：中位數由25元下修至24元，調降幅度4%。其中最高估值28元，最低估值19.8元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予中鋼(2002-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立4位、保守悲觀2位。

中鋼(2002-TW)今(24日)收盤價為19.95元。近5日股價下跌1.23%，相關鋼鐵工業近5日下跌0.73%，集中市場加權指數上漲0.28%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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