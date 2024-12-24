鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)目標價調升至660元，幅度約3.94%
鉅亨網新聞中心 2024-12-24 22:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)提出目標價估值：中位數由635元上修至660元，調升幅度3.94%。其中最高估值888元，最低估值400元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予貿聯-KY(3665-TW)評價：積極樂觀13位、保持中立1位、保守悲觀1位。
貿聯-KY(3665-TW)今(24日)收盤價為601元。近5日股價下跌11.09%，相關其他電子近5日上漲0.83%，集中市場加權指數上漲0.44%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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