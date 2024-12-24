search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：貿聯-KY(3665-TW)目標價調升至660元，幅度約3.94%

鉅亨網新聞中心 2024-12-24 22:10


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對貿聯-KY(3665-TW)提出目標價估值：中位數由635元上修至660元，調升幅度3.94%。其中最高估值888元，最低估值400元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予貿聯-KY(3665-TW)評價：積極樂觀13位、保持中立1位、保守悲觀1位。

貿聯-KY(3665-TW)今(24日)收盤價為601元。近5日股價下跌11.09%，相關其他電子近5日上漲0.83%，集中市場加權指數上漲0.44%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23120.240.07%
貿聯-KY601-1.96%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.85
加權指數法興(購) 槓桿7.08
加權指數法興(售) 槓桿6.41
加權指數法興(售) 槓桿7.01

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

中強短弱
貿聯KY

68.18%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
貿聯KY

68.18%

勝率

#下跌三黑K線

中強短弱
貿聯KY

68.18%

勝率

#投信拋棄股

中強短弱
貿聯KY

68.18%

勝率

延伸閱讀


Empty