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鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估上修至0.22元，預估目標價為25元

鉅亨網新聞中心 2024-12-23 22:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.21元上修至0.22元，其中最高估值0.32元，最低估值0.15元，預估目標價為25元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值0.32(0.32)0.981.02
最低值0.15(0.15)0.190.5
平均值0.22(0.21)0.510.74
中位數0.22(0.21)0.510.72

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值372,057,570376,122,000401,987,000
最低值347,342,000347,467,680333,540,040
平均值359,383,160363,780,060370,179,270
中位數360,125,500366,180,500372,057,570

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.111.154.020.05
營業收入
(單位：新台幣千元)		363,326,498449,567,488468,327,501314,783,301

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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