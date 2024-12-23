鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估上修至0.22元，預估目標價為25元
鉅亨網新聞中心 2024-12-23 22:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.21元上修至0.22元，其中最高估值0.32元，最低估值0.15元，預估目標價為25元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|0.32(0.32)
|0.98
|1.02
|最低值
|0.15(0.15)
|0.19
|0.5
|平均值
|0.22(0.21)
|0.51
|0.74
|中位數
|0.22(0.21)
|0.51
|0.72
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|372,057,570
|376,122,000
|401,987,000
|最低值
|347,342,000
|347,467,680
|333,540,040
|平均值
|359,383,160
|363,780,060
|370,179,270
|中位數
|360,125,500
|366,180,500
|372,057,570
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|0.11
|1.15
|4.02
|0.05
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|363,326,498
|449,567,488
|468,327,501
|314,783,301
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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