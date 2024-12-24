取消下月降息預期！高盛：Fed明年Q1後降息節奏及終端利率仍存不確定性

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-24 13:57

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高盛 (GS-US) 近日發布 2025 年 2025 年全球宏觀經濟及市場展望報告，並更新 2025 年貨幣政策和通膨趨勢預期，取消原先預估聯準會 (Fed) 將在 1 月降息，最新預估終端利率將介於 3.5% 到 3.75%，此前預估範圍則為 3.25-3.5%。

根據該券商預估，Fed 下次降息 1 碼的時間點將發生在明年 3 月，隨後 6 月和 9 月也將進一步降息。

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高盛還說，儘管明年第一季以後的降息節奏及最終利率水準仍存在不確定性，可能取決於 Fed 是否願意針對川普政策可能引發的未來通膨上升提前應對，但高盛的基本情境預期和加權概率預測比當前市場定價明顯更偏鴿派。

在歐元區，高盛繼續預估歐洲央行 (ECB) 將連續降息，並將終端預估值下調至 1.75%。在英國，高盛則上調對英國央行的預測，以反映在更具擴張性的秋季預算案之後，英國央行將改善增長前景，目前預估到明年底，季度降息將回落至 3.75%，2026 年第二季終端利率將降至 3.25%，但若近期成長表現令人失望，高盛仍認為英國面臨更快降息的風險，其終端利率預測仍遠低於市場定價。

高盛還預估，較小的發達國家央行將更激進地降息，加拿大央行、紐西蘭和瑞士央行將在下次會議上分別降息 50 個基點。澳洲則是例外，即使澳洲央行 (RBA) 料將在明年 2 月開始每季降息，但因成長疲軟且通膨指標跟其他已啟動降息週期的已開發經濟體相差無幾，澳洲政策風險仍偏向鴿派。

新興市場也有顯著的貨幣寬鬆空間，因當前政策利率仍遠高於中性水準，這一趨勢在拉丁美洲和中東、東歐和非洲尤為顯著，且未來幾季亞洲降息範圍料將進一步擴大，但巴西卻是個例外。由於經濟過熱，巴西央行料將在明年第一季前再升息 150 個基點至 12.75%，但將在 2025 年底前降息 125 個基點至 11.5%。

至於日本，高盛對當地低通膨風險已成為歷史的信心不斷增強，預估日本央行 (BOJ) 將繼續升息，薪資成長料將保持強勁，明年「春鬥」薪資談判中的基本薪資漲幅為 3% 到 3.5%。

同時，薪資成長與物價上漲的關聯性正在增強，顯示一個良性的薪資 - 物價螺旋正在形成，有助於穩定通膨預期。此外，需求表現較為穩健，政策空間也較近期顯著擴大，顯示即便日本經濟活動減弱，通膨下行風險也較小。

高盛表示，日本的核心 CPI（剔除生鮮食品和能源）將在 2025 年實現年增 2.1%，在 2026 年實現年增 2%，這一符合目標的通膨水平支持我們的預測，即 BOJ 將在明年底透過每半年升息 1 碼將利率提升至 0.75%，並在 2027 年達到 1.5% 的終端利率。

在美國，高盛預估到美國核心個人消費支出 (PCE) 通膨率到明年底將放緩至 2.4%，高於此前的預測的 2.%，但仍處於溫和水準，但若普徵 10% 關稅，這一數字可能升至 3% 左右。歐元區核心通膨率到明年底則將降至 2%。即便更廣泛的貿易戰發生，高盛對通膨上行的擔憂仍相對有限，日本的低通膨風險則基本上消退。

即使經過修正，高盛仍預估美國通膨在基本情境下仍相對溫和。這在一定程度上是對近期趨勢的延續。儘管核心通膨年增率仍略高於目標，但在多數主要已開發經濟體中，整體通膨和 3 個月年化核心通膨率已接近，甚至低於目標。在此背景下，澳洲是一個例外，但要注意的是，RBA 追求的是 2 至 3% 的通膨目標，高於其他央行通常設定的 2% 目標。

儘管美國恐因關稅上調面臨一定壓力，但高盛認為，核心商品通膨料將保持低檔，主要得益於中國出口的持續成長以及歐洲庫存的逐步正常化。同時，房屋通膨料將繼續放緩，尤其是在美國。近兩年，美國市場租金指標已呈溫和趨勢，但官方統計數據的調整仍在逐步追趕實際情況。

目前，薪資成長率仍略高於與目標一致的通膨水準所需的成長率，然而這一差距的大部分反映出談判工資對早期價格上漲的滯後反應。高盛預估，明年美國薪資成長率將持續穩定下降，進而帶來薪資通膨的進一步緩解。