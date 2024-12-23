鉅亨速報 - Factset 最新調查：帝亞吉歐公司DEO-US的目標價調降至128.16元，幅度約5.17%
鉅亨網新聞中心 2024-12-23 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對帝亞吉歐公司(DEO-US)提出目標價估值：中位數由135.15元下修至128.16元，調降幅度5.17%。其中最高估值158.21元，最低估值99.76元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予帝亞吉歐公司評價：積極樂觀10位、保持中立6位、保守悲觀5位。
帝亞吉歐公司今(23日)收盤價為125.47元。近5日股價下跌5.17%，標普指數下跌1.99%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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