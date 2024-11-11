鉅亨速報 - Factset 最新調查：帝亞吉歐公司DEO-US的目標價調升至144.59元，幅度約4.24%
鉅亨網新聞中心 2024-11-11 10:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對帝亞吉歐公司(DEO-US)提出目標價估值：中位數由138.71元上修至144.59元，調升幅度4.24%。其中最高估值167.19元，最低估值105.44元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予帝亞吉歐公司評價：積極樂觀8位、保持中立9位、保守悲觀5位。
帝亞吉歐公司今(11日)收盤價為120.43元。近5日股價下跌4.24%，標普指數上漲4.66%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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