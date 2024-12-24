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鉅亨速報 - Factset 最新調查：SoundHound AI Inc - Class ASOUN-US的目標價調升至9.5元，幅度約5.56%

鉅亨網新聞中心 2024-12-24 20:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對SoundHound AI Inc - Class A(SOUN-US)提出目標價估值：中位數由9元上修至9.5元，調升幅度5.56%。其中最高估值26元，最低估值6元。

綜合評級 - 共有7位分析師給予SoundHound AI Inc - Class A評價：積極樂觀5位、保持中立2位、保守悲觀0位。

SoundHound AI Inc - Class A今(24日)收盤價為20.43元。近5日股價上漲5.56%，標普指數下跌1.65%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SOUN市場預估目標價

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SoundHound AI Inc - Class A20.43-6.09%

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