鉅亨速報 - Factset 最新調查：SoundHound AI Inc - Class ASOUN-US的目標價調升至9.5元，幅度約5.56%
鉅亨網新聞中心 2024-12-24 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對SoundHound AI Inc - Class A(SOUN-US)提出目標價估值：中位數由9元上修至9.5元，調升幅度5.56%。其中最高估值26元，最低估值6元。
綜合評級 - 共有7位分析師給予SoundHound AI Inc - Class A評價：積極樂觀5位、保持中立2位、保守悲觀0位。
SoundHound AI Inc - Class A今(24日)收盤價為20.43元。近5日股價上漲5.56%，標普指數下跌1.65%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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