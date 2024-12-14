鉅亨速報 - Factset 最新調查：帝亞吉歐公司DEO-US的目標價調降至135.25元，幅度約5.79%
鉅亨網新聞中心 2024-12-14 04:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對帝亞吉歐公司(DEO-US)提出目標價估值：中位數由143.57元下修至135.25元，調降幅度5.79%。其中最高估值158.21元，最低估值99.76元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予帝亞吉歐公司評價：積極樂觀11位、保持中立6位、保守悲觀5位。
帝亞吉歐公司今(14日)收盤價為131.3元。近5日股價上漲5.79%，標普指數下跌0.39%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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