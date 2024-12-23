鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)目標價調降至112.5元，幅度約6.25%
鉅亨網新聞中心 2024-12-23 20:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對南電(8046-TW)提出目標價估值：中位數由120元下修至112.5元，調降幅度6.25%。其中最高估值157元，最低估值93元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予南電(8046-TW)評價：積極樂觀1位、保持中立5位、保守悲觀4位。
南電(8046-TW)今(23日)收盤價為117.5元。近5日股價上漲9.81%，相關零組件業近5日上漲1.17%，集中市場加權指數上漲0.28%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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